A$AP Rocky face à la justice: que s’est-il vraiment passé avec son ancien ami A$AP Relli?

De son côté, A$AP Rocky a refusé un accord de plaider-coupable proposé par l'accusation, qui aurait impliqué une peine de six mois de prison. Le rappeur comparaît donc libre et compte se défendre jusqu'au bout.

Un parcours marqué par les polémiques

A$AP Rocky, devenu une figure majeure du rap américain grâce à ses albums Long. Live. A$AP et At. Long. Last. A$AP, a vu sa carrière musicale ralentir ces dernières années. Cette affaire judiciaire vient s’ajouter à une précédente condamnation en 2019, en Suède, après une bagarre qui avait déclenché des tensions diplomatiques entre les États-Unis et la Suède, poussant l'ex-président Donald Trump à intervenir.

Le procès, qui se poursuivra mardi, pourrait fortement impacter la carrière du rappeur, également connu pour sa relation avec Rihanna, avec qui il partage deux enfants.