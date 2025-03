Avatar 3 prêt à battre un nouveau record? "Une aventure folle et un régal pour les yeux"

Plutôt que d’en faire un seul film interminable, le réalisateur a donc choisi de répartir son histoire sur deux volets, transformant "Fire & Ash" en une suite encore plus dense et détaillée.

Dans une interview accordée à Empire , James Cameron a révélé que "Fire & Ash" sera encore plus long que "La Voie de l’eau", qui affichait déjà 3 heures et 12 minutes au compteur. "Nous avions trop de bonnes idées dans le premier acte d’Avatar 2. Le film avançait comme un train à grande vitesse, mais nous ne nous attardions pas assez sur les personnages. J’ai donc dit : 'Les gars, il faut qu’on le coupe en deux'".

Un univers encore plus vaste

Après avoir exploré le peuple de l’eau dans "La Voie de l’eau", ce troisième opus plongera les spectateurs dans le monde du feu et des cendres. James Cameron promet une immersion encore plus profonde dans l’univers de Pandora : "Vous verrez beaucoup plus de Pandora que vous n’en avez jamais vu auparavant. C’est une aventure folle et un régal pour les yeux, mais il y a aussi des enjeux émotionnels très importants".

Un film qui bouleverse déjà

Si Fire & Ash s’annonce plus long, il s’annonce aussi particulièrement intense sur le plan émotionnel. James Cameron en a eu la preuve avec sa propre épouse, Suzy Amis, qui a visionné le film en avant-première : "Elle ne s’était pas intéressée au projet et je ne lui avais pas montré d’extraits ou d’éléments durant le processus de production. Mais en regardant le film, elle a pleuré pendant quatre heures. Elle essayait de reprendre ses esprits pour partager ses impressions, mais les larmes revenaient immédiatement. Au final, je lui ai dit : 'Chérie, je dois aller me coucher. Désolé, on parlera de tout cela à un autre moment'".

Si les fans se réjouissent de retrouver Jake, Ney’tiri et de nouveaux Na’vi, une question se pose : jusqu’où Cameron ira-t-il dans la durée ? Si le réalisateur n’a pas précisé le minutage exact, il est déjà clair que les spectateurs devront s’armer de patience.