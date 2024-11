Benny B célèbre les 35 ans de "Vous êtes Fous!" avec un live exclusif : "C’est comme si rien n’avait changé"

Perfect, autre membre du trio, partage cet enthousiasme : "Les gens nous accueillent toujours avec chaleur et curiosité. Ils se demandent ce qu’on va inventer cette fois-ci." Benny B, de son côté, insiste sur le fait que leur amitié a survécu à l’épreuve du temps : "Même séparés, on a toujours travaillé ensemble sur des projets, des interviews ou des shows. C’est rare pour un groupe qui s’est dissous."

Pour les trois artistes, cette réunion sur scène est bien plus qu’un simple retour : c’est un plongeon dans une complicité inchangée. "Quand on se retrouve, c’est comme si rien n’avait changé", confie Daddy K. "Même si on ne se voit pas souvent, cette connexion est toujours là."

Un show intergénérationnel

La musique de Benny B a traversé les décennies, séduisant non seulement les fans de la première heure mais aussi les plus jeunes, souvent initiés par leurs parents. "C’est génial de voir des ados chanter nos titres", s’enthousiasme Daddy K, "ils connaissent les paroles par cœur !".

Malgré les années, le trio garantit un spectacle à la hauteur des attentes. "OK, on n’est plus aussi souples qu’avant", plaisante Perfect. "Mais l’énergie est toujours là, portée par l’amour du public." Benny B conclut avec un sourire : "Dès qu’on attrape le micro, on est partis !"

À lire aussi "Oh purée !": le rappeur Benny B se fait arrêter en direct sur Bel RTL

Que vous soyez nostalgique des années 80 ou simplement curieux de découvrir l’énergie du groupe sur scène, ne manquez pas cette soirée anniversaire à l’Acte 3, à partir de 22h. Une occasion unique de replonger dans une époque où le hip-hop francophone faisait danser toute une génération.