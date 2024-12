"C’est un grand honneur et une véritable émotion": Jude Law décroche son étoile à Hollywood

Jude Law, l’acteur britannique aux multiples facettes, vient d’inscrire son nom parmi les légendes du cinéma. Il a inauguré son étoile sur le célèbre Walk of Fame de Hollywood Boulevard, entouré de sa famille et de quelques collègues.

Ce jeudi 12 décembre, Jude Law a rejoint la longue liste des stars immortalisées sur le célèbre trottoir californien. Sa plaque scintillante, la 2.798e du Walk of Fame, est désormais un incontournable pour les touristes et les fans de cinéma. Pour l’occasion, l’acteur était accompagné de sa femme Phillipa Coan et de deux de ses sept enfants, Raff et Iris. "Je me suis passionné pour le cinéma dès mon enfance. C’est un grand honneur et une véritable émotion de recevoir cette reconnaissance", a-t-il confié lors de la cérémonie.

L'acteur britannique pose près de son étoile sur le Walk of Fame de Hollywood Boulevard, en compagnie de son fils Raff, sa fille Iris et sa femme Phillipa. Coan©Belga

Avec des rôles marquants dans des films comme "Le Talentueux Mr. Ripley", "Sherlock Holmes" ou encore "Closer", Jude Law a su conquérir Hollywood grâce à son charisme et son talent. Mais cette étoile ne célèbre pas seulement son succès en tant qu’acteur. Selon Jude Law, elle représente aussi son amour profond pour le cinéma en tant que spectateur : "Cette étoile est liée à mon propre amour du cinéma en tant que fan, lorsque j'étais enfant".