Christophe Dechavanne jugé pour conduite sous l'emprise de stupéfiants… en récidive: que risque l'animateur?

Le célèbre présentateur de "Ciel mon mardi!" et plus récemment de "Quelle époque!" avec Léa Salamé a déjà par le passé été condamné pour de tels faits, et risque quatre ans de prison et 9.000 euros d'amende, la peine encourue étant doublée en cas de récidive, a précisé une source judiciaire.

L'affaire a déclenché une avalanche de commentaires sur les réseaux sociaux, certains faisant le lien avec Pierre Palmade et sa condamnation à deux ans de prison ferme après un dramatique accident de la route. Dans une interview accordée au journal Le Parisien, M. Dechavanne avait nié toute dépendance, disant connaître l'origine des rumeurs et avoir tenté d'y mettre fin.