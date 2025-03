Chute, malaise, déshydratation: ce que l’on sait des circonstances de la mort de Gene Hackman

Alors que la découverte des corps de Gene Hackman et de son épouse Betsy Arakawa avait soulevé de nombreuses interrogations, les enquêteurs s’orientent désormais vers une suite de drames accidentels. Aucune trace de violence ou d’empoisonnement n’a été relevée, mais des éléments troublants subsistent.

La police de Santa Fe a retrouvé mercredi dernier les corps sans vie de Gene Hackman, 95 ans, et de son épouse Betsy Arakawa, 63 ans, dans leur maison du Nouveau-Mexique. D’après les enquêteurs, l’acteur oscarisé serait décédé aux alentours du 17 février, une date déterminée grâce aux dernières données enregistrées par son pacemaker. Leur chien a également été retrouvé mort, enfermé dans un placard.

Si cette hypothèse semble plausible, certains détails restent inexpliqués. Gene Hackman a été retrouvé allongé dans une pièce voisine, habillé, ses lunettes de soleil à portée de main, ce qui laisse planer un doute sur les circonstances exactes de son décès. De plus, un radiateur d’appoint se trouvait près de la tête de Betsy Arakawa, sans que l’on sache s’il a pu jouer un rôle dans la tragédie.

Dans une interview accordée au Parisien , le shérif en charge de l’affaire, Adan Mendoza, suggère que le drame pourrait être le résultat d’une succession d’accidents domestiques. Selon cette hypothèse, Gene Hackman, âgé et fragilisé par des antécédents cardiovasculaires, aurait succombé à une crise cardiaque, peut-être causée par un dysfonctionnement de son pacemaker.

Quant au chien du couple, il aurait succombé à une déshydratation, possiblement après avoir été enfermé dans un placard. Un vétérinaire avance que Betsy Arakawa aurait pu l’y placer dans un geste précipité, cherchant à l’éloigner de la scène.

L’enquête se poursuit pour éclaircir ces zones d’ombre et confirmer définitivement la cause du décès de l’acteur et de son épouse.