Coldplay frappe fort: qui est la légende de 99 ans dans le dernier clip "All My Love"?

Le célèbre groupe Coldplay revient avec un nouveau single, "All My Love", une douce ballade romantique et mélancolique. Le clip met en scène Dick Van Dyke, 99 ans, l’icône de "Mary Poppins".

Cette ambiance se marie parfaitement avec la réflexion partagée par Coldplay sur l’amour : "C’est quoi l’amour. On se pose la question depuis des siècles ! Je ne sais pas. C’est sans doute l’envie de s’inquiéter du bien-être et de la vie de l’autre personne autant que vous le faites pour vous-même"

Dans leur clip "All My Love", tourné chez Dick Van Dyke, l’acteur légendaire revisite ses souvenirs en feuilletant des albums photo. Connu pour son rôle de Bert, l’homme-orchestre de Mary Poppins en 1964, À 99 ans, Dick Van Dyke apporte une touche nostalgique et intemporelle à la vidéo.

Fausse alerte : Coldplay ne prend pas sa retraite !

Lors d’une interview, Chris Martin, le leader du groupe, a semé le doute en déclarant que ce single serait "le dernier". De quoi inquiéter les fans, avant qu’il ne précise qu’il s’agissait simplement du dernier extrait de leur album "Moon Music".

À lire aussi Enquête ouverte en Inde: des places pour Coldplay revendues trente fois plus cher

"All My Love" est le troisième single de cet album, après "feelslikeimfallinginlove" et "We Pray". Bien que ces morceaux aient été bien accueillis par le public, l’album n’a pas rencontré le succès habituel dans les classements mondiaux, où Coldplay a l’habitude de dominer.

Malgré des ventes d’albums un peu timides cette année, Coldplay confirme son statut de géant de la scène musicale. Leur tournée Music of the Spheres a été un véritable triomphe :

175 concerts

10 millions de spectateurs

1,14 milliard de dollars de revenus

Cette tournée est désormais la deuxième la plus lucrative de l’histoire, juste derrière celle de Taylor Swift. De quoi rassurer les fans : Coldplay est encore loin de tirer sa révérence !