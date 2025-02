Compagnon d’honneur: quelle est cette distinction accordée à Anna Wintour des mains du roi Charles III?

Anna Wintour, figure emblématique du monde de la mode, a été élevée mardi au rang des "compagnons d'honneur" par le roi Charles III lors d’une cérémonie au palais de Buckingham. Déjà faite "Dame" en 2017, la rédactrice en chef de l’édition américaine de Vogue rejoint ainsi un cercle restreint d’une soixantaine de personnalités ayant marqué leur domaine.

"C'est merveilleux d'être de retour au palais de Buckingham", a confié Anna Wintour, Britanno-américaine née et élevée au Royaume-Uni. Elle s’est dite "surprise et bouleversée" par cet honneur, et a même brièvement retiré ses légendaires lunettes de soleil pour l’occasion. Vêtue d’une tenue Alexander McQueen, elle a évoqué avec émotion sa précédente visite au palais en 2017, lorsqu’elle avait été décorée par la reine Elizabeth II. "La dernière fois que je suis venue ici, la reine m'a remis une médaille et nous sommes toutes deux convenues que nous faisions notre travail depuis très longtemps", a-t-elle raconté.