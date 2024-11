De Patricia Hearst à France Gall: l’incroyable origine du morceau inédit "La Prisonnière"

"La Prisonnière" date de 1974, une année marquante dans la vie de France Gall, alors âgée de 26 ans. Elle venait de rencontrer Michel Berger, avec qui elle allait former un duo iconique tant sur le plan artistique que personnel. Ensemble, ils créent certains des plus grands tubes de la chanson française, mais tous ne sortent pas. Certains morceaux, comme "La Prisonnière", sont mis de côté, plongés dans l’oubli… jusqu’à ce que la maison de disques Warner les redécouvre récemment.

Et cette histoire inspire un nouveau projet à France et Michel qui, pour l'occasion, vont enregistrer trois chansons, "La Prisonnière" qu'on découvre que maintenant, mais aussi la chanson "À votre avis" ou encore La chanson. "Mais aime là".

En 1974, en plus de "La Prisonnière", deux autres titres sont enregistrés : "À votre avis" et "Mais aime-la". Bien que tombées dans l’oubli, ces chansons étaient l’ébauche de ce projet jamais achevé.

"La Prisonnière" n’est pas qu’une simple chanson. Elle fait partie d’un projet ambitieux que France Gall et Michel Berger développaient cette année-là : une comédie musicale intitulée "Angelica Dumas", inspirée d’un fait divers. Ils s’inspirent de l’affaire Patricia Hearst, une jeune Américaine enlevée par un groupe terroriste en 1974, qui finit par rejoindre leurs rangs. Si ce projet ne verra jamais le jour, il est un prélude à l’esprit de "Starmania", chef-d’œuvre de Michel Berger qui sortira cinq ans plus tard.

1974 marque un tournant dans la carrière de France Gall. C’est cette année-là qu’elle sort "La Déclaration", chanson phare de son répertoire, et initie une collaboration avec Michel Berger qui la propulsera au sommet. Et l’histoire d’amour entre le public et ses chansons perdure : aujourd’hui encore, elle cumule près de 2 millions d’écoutes mensuelles sur les plateformes musicales, et ses titres font le buzz sur TikTok. Sans surprise, le morceau "Ella, elle l’a" reste un favori, avec plus de 100 millions de streams sur Spotify.

À partir du 8 novembre, les fans de France Gall pourront redécouvrir ses plus grands succès dans un nouveau best-of. Surprise de taille : "La Prisonnière" s’ajoute à la tracklist, offrant un joyau inédit qui vient enrichir l’héritage musical de France Gall et Michel Berger.