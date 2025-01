Destiny’s Child: comment le père de Beyoncé a façonné le succès du groupe

On se souvient tous des Destiny’s Child, le groupe emblématique des années 90-2000. Beyoncé, Kelly et Michelle ont marqué une génération avec leurs tubes inoubliables. Alors, replongeons dans leur histoire fascinante, entre succès fulgurant et destinées accomplies.

Vous vous souvenez de "Bills, Bills, Bills" ou de l’hymne intemporel à l’indépendance féminine, "Independent Women" ? Et que dire de "Say My Name", ce hit emblématique qui a marqué toute une génération ? Impossible d’évoquer les Destiny’s Child sans penser à ces chansons qui continuent de résonner, même des décennies plus tard.

L’histoire commence à Houston, au Texas, Beyoncé Knowles, pas encore âgée de 10 ans, fréquente une école de chant et enchaîne les concours. Elle forme rapidement un groupe avec sa cousine, Kelly Rowland, et d’autres jeunes filles talentueuses. Très vite, Matthew Knowles, le père de Beyoncé, prend les choses en main. Il quitte son poste de commercial pour devenir leur manager et met en place un véritable camp d’entraînement pour les préparer au succès.