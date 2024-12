La Parade RTL illuminera Bertrix ce 20 décembre: un rendez-vous féérique à ne pas manquer

Mais la magie commence bien avant le défilé : dès 17h00, vos animateurs et journalistes préférés de RTL seront présents à proximité du marché de Noël pour une séance de dédicaces. Et pour clore cette soirée mémorable, un feu d’artifice spectaculaire illuminera le ciel de Bertrix à 21h00, offrant une touche finale éclatante.

La Parade RTL promet un spectacle époustouflant avec ses 20 chars sonorisés et illuminés, portés par près de 180 comédiens. Au cœur de ce cortège, les incontournables du Noël enchanté : le Pôle Express, le Père Noël en personne, et la majestueuse Reine des Glaces. Les tableaux féériques qui s’enchaîneront feront rêver les enfants et raviront les adultes en quête d’émerveillement.

Mathieu Rossignol, Bourgmestre de Bertrix, ne cache pas son enthousiasme : "Déjà en 2010, lors de la Parade RTL à Bastogne, j’ai eu l’occasion de mesurer l’ampleur de cet événement festif et convivial. Nous étions enthousiastes d’accueillir la Parade RTL à Bertrix en 2021 mais la pandémie nous a contraints à reporter ce moment tant attendu. Aujourd’hui, c’est avec une immense fierté que nous accueillons à nouveau cet événement en province de Luxembourg, et qui plus est, chez nous à Bertrix ! La Parade va bien au-delà du spectacle : elle aura un impact positif pour l’ensemble de notre commune avec des retombées pour le commerce local, le tourisme, le secteur associatif, etc. La magie de Noël s’apprête à illuminer Bertrix, créant une atmosphère chaleureuse et unique qui émerveillera petits et grands".

Informations pratiques

Séance de dédicaces : 17h00

Début de la Parade : 19h30

Feu d’artifice : 21h00

Lieu : Place des 3 Fers, Bertrix