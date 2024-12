Et si sauver la planète guérissait les hommes ? Voici le pari audacieux de Didier Van Cauwelaert dans "L'enfant qui sauva la Terre"

Partager:

Dans son dernier ouvrage, Didier Van Cauwelaert livre une histoire poétique et pleine d’humanité où un enfant malade découvre la force de la volonté et du rêve pour agir sur le monde et sur lui-même.

Dans "L'enfant qui sauva la Terre", Didier Van Cauwelaert nous invite à suivre Thomas, un garçon de douze ans hospitalisé pour une maladie incurable fictive, le "syndrome de Beaufort". Résigné à son sort, il voit son quotidien bouleversé par l'apparition d’une clown d’hôpital hors du commun. Cette femme lui lance un défi audacieux : s’impliquer dans la guérison de la planète pour trouver les clés de sa propre guérison. À lire aussi Un belge considéré comme miraculé: l'incroyable histoire de Pierre de Rudder "La médecine ne peut rien pour toi, mais toi, tu peux soigner la Terre. Et c’est cela qui rendra ta guérison nécessaire", lui annonce la clown. Malgré son scepticisme initial, Thomas commence à se plonger dans des exercices de visualisation et de concentration. L’histoire devient alors celle d’un jeune garçon qui, en agissant à distance pour des causes écologiques ou humaines, trouve un sens à sa vie et amorce une transformation intérieure.

Une approche scientifique et spirituelle L’auteur, qui avait exploré des guérisons inexpliquées dans L’insolence des miracles, s’appuie ici sur des études scientifiques. Selon lui, des expériences menées dans des hôpitaux montrent qu’envoyer des pensées bienveillantes à des patients améliore leur état général dans 75 % des cas. Cependant, la psychologie joue un rôle clé : "Si on dit aux patients que des prières sont faites pour eux, ils peuvent penser que leur cas est désespéré, ce qui aggrave leur état". À lire aussi L'écrivain Didier Van Cauwelaert explique comment les animaux peuvent sauver notre planète: "Le tardigrade a des vertus incroyables, il est indestructible" Cette idée d’interconnexion et de pouvoir de l’intention est au cœur du roman. Thomas et d’autres enfants malades apprennent à visualiser des solutions pour la planète et, en retour, ressentent une amélioration de leur état. Une réflexion sur le rêve et la gratitude Pour Didier Van Cauwelaert, le roman célèbre la capacité humaine à rêver éveillé, une aptitude souvent oubliée à l’âge adulte. "L’enfant a ce pouvoir magique, cette envie d’y croire. Les adultes, eux, les détournent de ce pouvoir naturel", déplore-t-il. À lire aussi Didier Van Cauwelaert sort un roman écrit pendant le confinement: "Je suis heureux que les gens arrivent à respirer un peu mieux dans leur époque"