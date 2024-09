Fashion week de Londres: JW Anderson décline la robe, Erdem le costume androgyne

Quelques modèles la portent version danseuse, avec de larges tutus et justaucorps en cuir noir, marron, ou kaki, et d'autres dans une déclinaison maxi de la jupe "boule", qui connaît un retour en grâce depuis le printemps.

Également directeur artistique de la marque montante du groupe LVMH, la griffe espagnole Loewe, Jonathan Anderson, bientôt 40 ans, continue de revisiter des classiques en version hybride, greffant des manches de pull ou des mailles géantes sur de simples robes blanches ou marines.

- Mélange des genres chez Erdem -

Chaque défilé du styliste Erdem Moralioglu raconte une histoire, et celui organisé dimanche dans la majestueuse cour du British Museum, avec dans le public la grande prêtresse de la mode Anna Wintour, devait incarner l'esprit du livre "The Well of Loneliness" ("Le Puits de solitude") de Radclyffe Hall.