Fermeture de C8: Cyril Hanouna accuse Emmanuel Macron d’en être responsable

L’animateur suggère ainsi que l’intervention du président de la République aurait joué un rôle déterminant dans cette affaire. Il ironise également sur le fait que certains affirment qu’Emmanuel Macron "n’était pas au courant". "Si ce n’était pas le cas, c’est comme si moi, dans ma boîte, je n’étais pas au courant de ce qu’il se passait. Alors, il y a un problème", ajoute-t-il.

De son côté, Emmanuel Macron avait assuré le 22 février, alors qu’il était en visite au Salon de l’Agriculture, que la disparition de C8 et de NRJ12 "n’était pas une décision politique du tout".

Un avenir sur Internet et bientôt sur M6

En attendant de rejoindre W9 et Fun Radio en septembre, Cyril Hanouna continue d’animer son émission "Touche pas à mon poste" sur sa nouvelle plateforme, Zoubida TV, diffusée sur YouTube, Dailymotion et les bouquets des box internet. "On est là, rien n’a changé", a-t-il lancé lundi soir à ses spectateurs, avant de conclure son émission sur un cri de ralliement : "Vive la liberté !".