"Il savait que cela me sauverait": l'histoire déchirante derrière le nouvel album du groupe de Julie Compagnon

Julie Compagnon, visage bien connu des téléspectateurs belges, était l'invitée de RTL Info ce samedi. Elle est venue présenter "Aftermath", le nouvel album de son groupe Plain Jane, dont la sortie est prévue pour le 14 février. Cet album profondément marqué par son histoire personnelle est aussi une étape importante dans sa carrière. "Cet album est né de l'amour et m'a aidée à surmonter le décès de Raphaël", confie-t-elle avec émotion. Raphaël, qui était son compagnon de vie et de musique, a joué un rôle central dans la genèse de ce projet.

Je lui avais promis de continuer la musique

Le premier single issu de l'album, intitulé "At Night", se distingue par des sonorités pop accessibles mais contrastant avec le reste de l'œuvre. "Nous avons voulu que cette chanson serve de porte d'entrée au projet, mais l'album reflète davantage une vibe folk et acoustique qui est chère à Plain Jane", précise Julie Compagnon. Le groupe, formé avec Raphaël en 2019, propose une musique personnelle et organique, enracinée dans leur complicité artistique. Ce projet est également un hommage à Raphaël, le compagnon de Julie, décédé après avoir lutté contre une maladie. "Je lui avais promis de continuer la musique, il savait que ça me sauverait", partage-t-elle.