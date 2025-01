"Ils s'affrontaient violemment": quand Tom Holland met fin à une bagarre dans un supermarché

Alors qu'il se trouvait dans un supermarché, l'acteur Tom Holland a été témoin d'une bagarre entre deux clients. Et contre toute attente, c'est bien l'interprète de Spider-Man qui a réussi à calmer la situation.

Célèbre interprète de Spider-Man au cinéma, Tom Holland a récemment joué les super-héros, mais cette fois-ci dans la vraie vie. Dans une entrevue pour le magazine Men's Health, l'acteur a raconté comment il a réussi à mettre fin à une bagarre dans un supermarché de Los Angeles.

"Ils s'affrontaient violemment, juste derrière moi", explique-t-il. À son grand étonnement, c'est grâce à son rôle dans la franchise Marvel qu'il est parvenu à calmer l'un des deux hommes. "J'ai vu qu'il m'avait reconnu immédiatement et je l'ai vu se dire : 'Je suis très en colère, mais Spider-Man me dit de me calmer'".