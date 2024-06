Infox sur Brigitte Macron femme transgenre: deux femmes jugées en diffamation à Paris

A l'origine des poursuites, Brigitte Macron n'est pas présente à l'audience et représentée par son avocat.

Natacha Rey, malade, n'a pas pu se présenter à l'audience et s'est vu refuser une demande de report du procès.

Les deux prévenues avaient largement contribué à la faire connaître en 2021, via une longue "interview" de plus de quatre heures où la première, "medium", interrogeait sur sa chaîne YouTube la seconde, Natacha Rey, "journaliste indépendante autodidacte" sur la découverte de cette "tromperie", "escroquerie", de ce "mensonge d'Etat".

C'est donc seule qu'Amandine Roy (son nom sur les réseaux sociaux) doit s'expliquer devant le tribunal, après le visionnage en audience de près d'une heure de cet entretien. Et elle est visiblement bien moins à l'aise à la barre que sur internet.

Sur sa chaîne "Mediumnisation", "média alternatif" depuis fermé, "je me sers de mes compétences (de médium) pour apporter un regard plus personnel sur l'actualité", explique cette femme de 49 ans, courts cheveux blonds platine, veste et pantalon du même jean bleu.

Pour le reste, elle minimise: Natacha Rey était "désespérée d'exposer son travail", assure-t-elle, "je n'ai fait qu'accéder à sa demande".