Invader, l'odyssée d'une star du Street Art dans un bel espace

L'événement mêle rétrospective et présentation de nouvelles œuvres: Invader, star mondiale du Street Art, connu pour ses mosaïques, ouvre une partie de ses archives et expose dans un immeuble de neuf étages au centre de Paris.

"C'est un lieu magique et la plus grande exposition jamais faite à Paris", présente lors d'une visite à la presse Fabrice Bousteau. Le commissaire d'exposition se décrit comme "passif" tant Invader est un "control freak": tout ce qu'on voit a été agencé par cet "obsédé du contrôle" qui cultive toujours secret et anonymat.