"J'ai lu que j'étais paralysée à vie": une apparition en fauteuil roulant qui intrigue, que se passe-t-il pour Mimie Mathy?

Ce dimanche 19 janvier, Mimie Mathy a fait une entrée remarquée lors du concert des Enfoirés. Présente pour célébrer les 40 ans des Restos du Cœur, la star de "Joséphine, ange gardien" est apparue sur scène en fauteuil roulant. Une image qui a surpris les spectateurs et soulevé des interrogations sur l’état de santé de l’actrice.

L’an dernier, Mimie Mathy avait dû annuler sa participation pour des raisons personnelles, ce qui avait déjà inquiété ses fans. Cette fois, bien que présente, elle a répondu aux questions sur son état de santé avec son humour habituel : "Les scènes sont tellement grandes sur les Enfoirés que si on ne veut pas faire une heure de plus en spectacle, il ne faut pas que je marche (...). Je me suis entraînée un peu avant de tuer quelqu'un. C'est vraiment génial ce truc".