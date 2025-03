"Je me remets dans le bain": Céline Dion s'affiche en pleine forme et rassure ses fans

Quelques mois plus tôt, en novembre 2023, elle avait déjà fait une apparition remarquée au défilé du créateur Elie Saab à Riyad. Deux moments forts qui ont laissé entrevoir une possible reprise de sa carrière musicale.

Une parenthèse sportive en famille

Ce mercredi 19 mars, Céline Dion a partagé un moment plus intime avec ses fans. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on la voit s’adonner à l’une de ses passions : le golf. Souriante et détendue, elle enchaîne quelques swings avant de se laisser aller à quelques pas de danse.

"J’ai passé une belle journée avec mes garçons sur le parcours… Je me remets dans le bain !", a-t-elle écrit en légende de la vidéo. Une sortie en famille aux côtés de ses trois fils, René-Charles, Eddy et Nelson, qui a réjoui ses admirateurs.

Très attachés à la chanteuse, ses fans n’ont pas tardé à réagir avec émotion à cette publication. "Tellement heureux de te voir comme ça", a commenté l’un d’eux. "Ton bonheur est contagieux, cela me rend heureuse de te voir profiter de ta vie !", a ajouté un autre.

Passionnée de golf depuis des années, Céline Dion partageait déjà cet amour du sport avec son défunt mari, René Angélil. Une tradition qu’elle semble perpétuer avec ses enfants.