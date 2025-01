"Je suis le seul responsable de la situation": de graves accusations poussent un présentateur star de Fuji TV à se retirer

Masahiro Nakai, ex-chanteur du célèbre boys-band SMAP et animateur télé emblématique, a annoncé ce jeudi 23 janvier son retrait définitif du monde des médias après des accusations d'inconduite sexuelle, selon des médias japonais.

Dans un communiqué adressé à son fan club payant, relayé par le quotidien Mainichi, Masahiro Nakai a affirmé : "J'ai mis fin à toutes les discussions avec les chaînes de télévision, les stations de radio et les sponsors concernant mon départ, (...) ma révocation et l'annulation de mon contrat". Il a ajouté : "Je continuerai à faire face à tous les problèmes avec sincérité et à y répondre de tout cœur. Je suis le seul responsable de la situation".

L'annonce survient dans un contexte de scandale grandissant autour de l'animateur de 52 ans, autrefois membre du groupe SMAP, qui a marqué la culture pop japonaise des années 1990 avant de devenir un présentateur incontournable de la télévision nippone.