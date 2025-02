"Je suis tellement surprise": comment une série allemande a remis Nana Mouskouri sous le feu des projecteurs

Mais il y a une petite subtilité, dans la série, c'est la version allemande "Guten Morgen Sonnenschein" qui est utilisée. Le principe est simple : dans la série, une intelligence artificielle du nom de Cassandra gère une maison luxueuse et réveille chaque matin ses habitants sur cette mélodie douce et enjouée. Sauf que… la maison est restée vide pendant 50 ans, après la disparition mystérieuse de la famille précédente. Autant dire que l’ambiance tourne vite au thriller psychologique ! Et cette chanson, à la base innocente, prend une tout autre dimension.

Un raz de marée sur les plateformes

Résultat, Guten Morgen Sonnenschein connaît un incroyable regain de popularité. Sur Spotify, la chanson cumule déjà près de 37 millions d’écoutes, devenant l’un des titres les plus streamés de la carrière de Nana Mouskouri. Un succès inattendu qui ravit l’artiste elle-même : "Je suis tellement surprise, évidemment, ça me fait plaisir, car c'est formidable que la jeune génération chante ça. Je ne pensais jamais", a-t-elle confié sur RTL.

Si elle n’a pas encore regardé la série, Nana Mouskouri savait que sa chanson serait utilisée, les producteurs ayant demandé les droits en amont. Une reconnaissance qui l’émeut particulièrement, elle dont le père était projectionniste.

Un phénomène qui rappelle Kate Bush et Sophie Ellis-Bextor

Ce type de résurgence musicale grâce aux séries et films devient un véritable phénomène. En 2022, "Running Up That Hill" de Kate Bush avait explosé après son apparition dans Stranger Things. Plus récemment, "Murder on the Dancefloor" de Sophie Ellis-Bextor a connu un second souffle grâce au film Saltburn. Aujourd’hui, c’est au tour de Nana Mouskouri d’être propulsée sur le devant de la scène avec Cassandra.