Les One Direction réunis pour les funérailles de Liam Payne à Amersham: un dernier hommage émouvant

Les funérailles de Liam Payne, ancien membre du célèbre boys band One Direction, ont eu lieu à l'église St Mary's d'Amersham, dans le Buckinghamshire. Le service privé, réservé à la famille et aux amis proches, a rassemblé les anciens partenaires de scène de Liam : Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan et Louis Tomlinson. Le cercueil du chanteur est arrivé en fin de matinée dans une calèche blanche ornée de couronnes de fleurs colorées, suivi par ses parents. L'entrée de l'église avait été décorée de fleurs et de bougies, reflétant la sobriété et l'émotion de ce dernier hommage.

Une disparition tragique

Liam Payne est décédé le 16 octobre dernier après une chute depuis le balcon de sa chambre d'hôtel à Buenos Aires, en Argentine. L'autopsie a révélé qu’il souffrait de "multiples traumatismes" et d’une "hémorragie interne et externe". Selon le parquet argentin, le chanteur avait consommé de l'alcool, de la cocaïne et des antidépresseurs avant sa mort. Trois personnes ont été inculpées pour avoir fourni ces substances.

À lire aussi Liam Payne: dernier adieu en Angleterre pour l'icône de One Direction

La nouvelle de sa disparition a bouleversé des millions de fans à travers le monde. À Londres, le 20 octobre, un rassemblement spontané avait vu des milliers de personnes chanter en chœur les tubes de One Direction, rendant un vibrant hommage à leur idole.

Une vie marquée par le succès et les luttes personnelles

Révélé en 2010 dans l'émission X Factor, Liam Payne avait connu un succès fulgurant avec One Direction, devenant l’un des boys bands les plus populaires de la décennie. Après la pause du groupe en 2016, il avait poursuivi une carrière solo, sortant un album intitulé LP1 en 2019 et un single en mars 2024, annonçant un deuxième album en préparation.

À lire aussi Liam Payne: encore une mauvaise nouvelle pour les fans après la mort du chanteur

Cependant, derrière les projecteurs, Liam Payne luttait contre ses propres démons. Dans une vidéo publiée en 2023, il avait confié avoir été admis en cure de désintoxication pour traiter son alcoolisme : "Je suis devenu quelqu’un que je ne reconnaissais plus. Et je suis sûr que vous ne le reconnaissez pas non plus".