Mort de Liam Payne: le parquet argentin confirme ce que le chanteur avait consommé avant sa mort

L'ex-membre du boys band One Direction, le musicien britannique Liam Payne, avait consommé de l'alcool, de la cocaïne et des antidépresseurs avant de mourir le 16 octobre en chutant du balcon de son hôtel à Buenos Aires, a indiqué jeudi la justice argentine.

À lire aussi Le père de Liam Payne reçu par un procureur argentin: l'enquête se poursuit

"Les résultats des études toxicologiques - déjà communiqués à sa famille - ont révélé que, dans les moments précédant sa mort et pendant au moins ses dernières 72 heures, Payne présentait dans son organisme une polyconsommation d'alcool, de cocaïne et d'antidépresseur", indique le parquet dans un communiqué, précisant que trois personnes ont été inculpées pour vente de stupéfiants et abandon de personne vulnérable.