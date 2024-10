Liam Payne: encore une mauvaise nouvelle pour les fans après la mort du chanteur

La sortie d'une chanson à laquelle a participé Liam Payne, ancien membre du boys band britannique One Direction récemment décédé à 31 ans, qui avait été annoncée pour vendredi est reportée, a indiqué mardi l'artiste américain Sam Pounds avec qui il a collaboré.

Le chanteur et auteur-compositeur américain avait annoncé la sortie de ce titre, "Do No Wrong", sur les réseaux sociaux, accompagné d'une illustration en noir et blanc, représentant un ange s'élevant vers un cœur brisé.