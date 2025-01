Jocelyne Wildenstein, "la femme chat", est décédée à 79 ans: "Une icône est partie"

Elle est décédée d'une embolie pulmonaire dans un palace parisien, a-t-il précisé.

Suivie par 1,1 million d'abonnés sur Instagram, Jocelyne Wildenstein était connue pour ses nombreuses interventions esthétiques au visage et les légendes entourant sa transformation physique, certains disant qu'elle voulait à tout prix ressembler à un félin ou qu'elle avait dépensé des millions pour y parvenir.

Vivant entre New York et Miami, elle avait donné récemment plusieurs interviews à la télévision en France où elle était revenue sur son divorce ultra-médiatisé et ses opérations.

Née à Lausanne (Suisse) le 7 septembre 1945, Jocelyne Perisset accède au monde de la haute société new-yorkaise en épousant le marchand d'art Alec Wildenstein, dont elle a conservé le patronyme après leur divorce en 1998 et avec qui elle a eu deux enfants.