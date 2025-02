"Johnny Depp" s'allie à une fédération belge à l'approche de la Saint-Valentin: "Ils essayent juste de voler votre argent"

À l’approche de la Saint-Valentin, les cœurs battent plus fort… mais certains battent surtout pour arnaquer ! Febelfin, la Fédération belge du secteur financier, a décidé de frapper fort avec une campagne inédite. Son arme secrète ? Un "Johnny Depp" plus vrai que nature…

Le message est clair : derrière ces profils séduisants qui vous promettent amour et romance, il y a souvent des escrocs prêts à tout pour soutirer de l’argent. Et ils ont trouvé une nouvelle arme redoutable : l’intelligence artificielle.

Grâce à des images et des vidéos ultra-réalistes, ils créent de faux profils de stars sur les réseaux sociaux ou les sites de rencontre. Leur but ? Séduire, manipuler et, surtout, extorquer de l’argent à leurs victimes.

Febelfin rappelle notamment l’histoire d’une Française qui s’est récemment fait arnaquer de plus de 800.000 euros par un faux "Brad Pitt". Une somme astronomique qui montre à quel point ces escroqueries peuvent être efficaces… et dévastatrices.

Comment reconnaître une fraude au sentiment ?

Les escrocs n’utilisent pas seulement Tinder ou les sites de rencontre. Ils sévissent aussi par e-mail, via des chats ou encore sur Facebook et Instagram. Leur technique ? Se faire passer pour une personnalité séduisante, gagner la confiance de leur cible et inventer une excuse tragique pour réclamer de l’argent : un problème médical, un voyage impossible à financer, un compte bloqué… Tout est bon pour toucher la corde sensible.

Pour éviter de tomber dans le piège, Febelfin livre quelques conseils précieux :

Méfiez-vous des profils trop parfaits : une star hollywoodienne qui vous contacte soudainement ? C’est probablement trop beau pour être vrai.

Vérifiez les images : une recherche inversée sur Google peut révéler si la photo est volée.

Ne jamais envoyer d’argent à quelqu’un que vous n’avez jamais rencontré en vrai.

Si, malgré toutes ces précautions, quelqu’un tombe dans le piège, Febelfin recommande de contacter immédiatement la police et de rassembler un maximum de preuves. Parler de l’arnaque autour de soi peut aussi éviter que d’autres ne se fassent avoir.