"Là, je me dis que c’est fini": escroquée par un faux Brad Pitt, Anne raconte le moment où elle a compris

Escroquée de 830.000 euros par un faux Brad Pitt, Anne a raconté dans l'émission "C l'hebdo" diffusée hier soir sur France 5 comment elle a compris qu'elle avait été victime d'une arnaque. "Là je me dis ‘faut arrêter de me prendre pour une idiote’", a-t-elle déclaré.

Elle affirme que beaucoup de personnes - également escroquées - n'osent pas en parler parce qu'elles ont honte. Elle dénonce au contraire le cyberharcèlement dont elle est victime aujourd'hui. "Je voudrais dire à ces gens qui se sont permis d'écrire, de déblatérer des choses tout à fait grossières... J'ai vu des choses improbables me concernant, ils ne me connaissent pas et ils vont inventer des choses. Ça fait mal, mais en même temps, je suis en mode guerrière aujourd'hui parce que j'ai envie de dire à ces gens-là : 'Vous ne devriez pas vous moquer parce que vous ne connaissez pas la véritable histoire de chacun. On a chacun notre histoire, chacun notre fardeau, chacun notre sac à dos' (...)"

Même si elle avait des doutes au départ, elle s'est rapidement laissée prendre. "Les escrocs sont performants dans leur façon de faire. Je suis tombée dans cette arnaque parce que j’ai vécu 14 ans avec un homme, dont j'étais amoureuse et avec qui je pensais finir ma vie, mais j'ai découvert peu à peu que j'étais manipulée", glisse la quinquagénaire.

15.000 dollars supplémentaires

C'est la dernière vidéo reçue qui lui a mis la puce à l'oreille. Les arnaqueurs ont réclamé 15.000 dollars supplémentaires. "Là je lui dis 'Mon gars, c'est bon, c'est fini, j'arrête, c'est terminé.' Et là, je me dis qu'il faut arrêter de me prendre pour une idiote. Et il va m'envoyer une vidéo et c'est le nez au milieu de la figure: on voit très bien que c'est une vidéo reprise et que la bouche est complètement bizarre."