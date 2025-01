Lady Gaga, Billie Eilish, Katy Perry... un énorme concert caritatif en soutien aux victimes des incendies à Los Angeles: comment le regarder?

Le 30 janvier, le concert FireAid réunira des artistes de renommée mondiale à Los Angeles pour soutenir la reconstruction et la prévention des incendies dévastateurs. Diffusé en streaming, l'événement vise à collecter des fonds pour les communautés touchées et les initiatives de prévention en Californie du Sud.

Le concert FireAid réunira une pléiade d'artistes mondialement connus pour un spectacle unique prévu le 30 janvier. Parmi eux, des natifs de Los Angeles comme Billie Eilish, les Red Hot Chili Peppers et Gracie Abrams. Des stars internationales telles que Lady Gaga, Katy Perry, Pink, Gwen Stefani, Earth, Wind & Fire, Green Day, Joni Mitchell et Stevie Nicks monteront également sur scène. À noter une performance inédite réunissant Dave Matthews et John Mayer.