Lancement de la Fashion week parisienne avec Wintour, Dati, Hidalgo

Une fashion week féminine sous les auspices politiques a commencé lundi à Paris, par un défilé en présence de la ministre de la Culture Rachida Dati et de Brigitte Macron, et l'annonce d'un prestigieux évennement en juin.

Les 27 diplômés du Master of Arts in Fashion Design de l'Institut français de la mode, considéré comme la plus prestigieuse école de design couture internationale, ont présenté leur peu conventionnelle collection de fin d'étude devant la Première dame, en veste en cuir, et de la ministre de la Culture.