Le 77e Festival de Cannes s'ouvre avec #MeToo en tête: "Elle en fait un geste cinématographique, pas un combat personnel"

Le 77e Festival de Cannes ouvre ce mardi 14 mai avec la vague #MeToo dans tous les esprits, et sur le tapis rouge, un défilé de stars dont une légende d'Hollywood, Meryl Streep.

La comédienne, qui a accusé les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doillon de viols dans son adolescence, présentera mercredi un court métrage "Moi aussi", réalisé en hommage aux victimes. "Son combat à Judith Godrèche, elle en fait un geste cinématographique, (...) pas un combat personnel", a souligné mardi le délégué général du Festival, Thierry Frémaux, sur France Inter.

Le sujet des violences sexuelles est présent comme rarement, sept ans après la chute du producteur américain Harvey Weinstein, et cinq mois après la prise de parole, en France, de Judith Godrèche.

Si aucune des personnalités invitées n'a fait l'objet de mises en cause publiques, neuf femmes ont accusé, la plupart anonymement, le producteur Alain Sarde, qui a produit des films de Bertrand Tavernier ou Jean-Luc Godard, de les avoir violées ou agressées sexuellement, révélait le magazine Elle lundi.

À Cannes, la maîtresse de cérémonie Camille Cottin a promis de ne pas oublier "les remises en question profondes" du métier. "Il va y avoir des prises de paroles de personnalités fortes, puissantes, des femmes puissantes qui vont, elles aussi, porter une parole et qui sont des invitées importantes de cette cérémonie".

Un temps fort, au moment où 100 personnalités, dont de nombreuses actrices (Isabelle Adjani, Emmanuelle Béart, Juliette Binoche...) appellent à une loi intégrale contre les violences sexuelles en France. "Nos prises de parole #Metoo ont révélé une réalité plongée dans le déni : les violences sexistes et sexuelles sont systémiques, pas exceptionnelles. Pour autant (...) qui nous écoute vraiment ?", peut-on lire ce mardi dans la tribune publiée sur le site du Monde.

Le Festival de Cannes tout comme le site d'investigation Mediapart ont en revanche démenti les rumeurs persistantes d'une "liste" de personnalités du cinéma mises en cause pour ce type de faits. "Il n'y a pas deux choses séparées, le festival d'un côté et tout ce qui se passe autour", a estimé Camille Cottin, faisant également référence au mouvement social des petites mains du Festival de Cannes, qui demandent moins de précarité et protestent contre le durcissement du régime d'assurance chômage.

Rare sur la Croisette

La soirée d'ouverture sera marquée par la Palme d'or d'honneur remise à la star de la soirée, Meryl Streep, 74 ans. Légende d'Hollywood avec 21 nominations aux Oscars et des rôles dans des films aussi culte que "Le choix de Sophie" (1982), "Sur la route de Madison" (1995) ou "Le Diable s'habille en Prada" (2006), elle reste rare sur la Croisette. Elle y croisera Greta Gerwig, une cinéaste qui l'a fait tourner dans "Les filles du docteur March" (2019).

Greta Gerwig, qui est depuis devenue la première réalisatrice à engranger plus d'un milliard de dollars de recettes avec un film, "Barbie", fera mardi ses premiers pas de présidente du jury cannois, un signe de plus de l'évolution des rapports de force dans le7ᵉe art. Côté glamour, elle retrouvera sur le tapis rouge les autres membres de son jury, dont Omar Sy, Eva Green et Lily Gladstone, avec lesquels elle a partagé lundi soir un premier dîner rose bonbon, Barbie oblige, concocté en son honneur par le chef des stars Jean Imbert.