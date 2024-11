Les confidences de Demi Moore sur son nouveau rôle dans "The Substance": "J'ai ressenti le jugement"

L’actrice Demi Moore est de retour sur grand écran et surprend tout le monde avec sa performance époustouflante dans "The Substance", un film qui mêle horreur, satire et féminisme. Plongée dans ce long-métrage déjà salué au Festival de Cannes, où il a remporté le prix du meilleur scénario.

Mais le destin d’Elisabeth bascule lorsqu’elle découvre une mystérieuse publicité pour "La Substance", un produit capable de la transformer en une version plus jeune et éclatante d’elle-même... mais avec une petite clause : les effets ne durent qu’une semaine sur deux. Ce qui commence comme une solution miraculeuse tourne rapidement au cauchemar.

Dans "The Substance"Demi Moore incarne Elisabeth, une ancienne star d’Hollywood, autrefois oscarisée, qui célèbre ses 50 ans dans un monde où la jeunesse et la beauté dictent la loi. Plus de rôles prestigieux pour elle, elle se retrouve réduite à animer une émission de fitness à la télévision. La descente aux enfers continue lorsqu’elle est brutalement remplacée par une animatrice plus jeune et séduisante.

Un succès à Cannes, entre rires et frissons

Présenté à Cannes en mai dernier, "The Substance" a surpris par son approche audacieuse. Qualifié de "film le plus gore de la Croisette depuis des années", il a conquis le public et les critiques par son mélange de comédie grotesque, d’horreur assumée et de sous-texte féministe et a remporté le prix du meilleur scénario. Derrière le sang et les gros plans démesurés, se cache une réflexion acérée sur l’obsession de l’apparence et la pression subie par les femmes dans le milieu du cinéma.

Pour Demi Moore, qui a maintenant 62 ans, ce rôle semble taillé sur mesure. L’actrice, bien consciente des diktats de la jeunesse à Hollywood et ayant traversé l’ère Harvey Weinstein, apporte à Elisabeth une touche de vérité poignante. Lors d’une conférence à la Cinémathèque de Paris, elle s’est exprimée sur la manière dont cette histoire résonne avec son propre parcours. "Je trouvais que ça n'avait jamais été traité et bien sûr que ce thème me parle, surtout quand j'étais plus jeune. J'ai été confrontée à cette exigence. Il fallait avoir un corps parfait à Hollywood et j'ai ressenti le jugement. Je sais qu'on peut être violent avec soi-même", a-t-elle déclaré.

Demi Moore : toujours au sommet de son art

Mais force est de constater que Demi Moore ne connaît pas le même sort que son personnage ! Si l’on se souvient de Demi Moore pour des rôles iconiques comme celui dans "Ghost" (1990) avec la célèbre scène de la poterie, ou encore sa performance en tant qu’ex-ange jalouse dans "Charlie’s Angels 2" en 2003, "The Substance" prouve que l’actrice est toujours aussi capable de surprendre et d’évoluer.

Cette performance a été saluée comme l'une des meilleures de sa carrière, confirmant que, malgré les années, Demi Moore continue de marquer Hollywood de son empreinte unique. Avec ce film, elle rappelle que le talent transcende l’âge, et que le retour sous les projecteurs peut être aussi audacieux que nécessaire.