L'une des figures emblématiques de Dynastie s'est éteinte à 77 ans: "Il a marqué tant de vies par son esprit et sa générosité"

Wayne Northrop, célèbre pour ses rôles dans les feuilletons à succès "Des jours et des vies" et "Dynastie", est mort à l’âge de 77 ans. L’acteur s’est éteint au Motion Picture and Television Woodland Hills Home, une maison spécialisée dans les soins aux professionnels de l’industrie cinématographique. La nouvelle a été annoncée par son épouse Lynn Herring, qui a décrit son mari comme "un homme plein d’humour, un père aimant, un fermier passionné et un ami fidèle".

En dehors des plateaux, Wayne Northrop menait une vie paisible et authentique. Marié à l’actrice Lynn Herring depuis 43 ans, il était père de deux fils, Hank et Grady, et passionné par l’élevage de bétail. "Il a touché tant de monde avec son esprit et sa générosité", a déclaré son épouse. Diagnostiqué avec la maladie d’Alzheimer il y a six ans, Wayne Northrop a passé ses derniers instants entouré de ses proches. "Il a rendu son dernier souffle dans les bras de sa famille", a précisé son épouse dans un communiqué.