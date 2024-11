"Un lieu d'exception": Lanterna Magica RTL revient avec un nouveau spectacle pour le bonheur des petits et grands

Ce tout nouveau parcours immersif vous plongera durant 1h30 dans un univers onirique où chaque recoin du parc révélera des jeux de lumière étincelants et des projections féeriques dans un conte hivernal plein de merveilles et de mystères.

"C'est vraiment un lieu d'exception avec des jeux de lumière partout. Il y a cet esprit de Noël comme on l'aime. C'est vraiment très bien", savoure un touriste brésilien.

En plus de toutes ces nouveautés, Lanterna Magica RTL vous invite les vendredis et samedis soirs d’ouverture à embarquer pour une véritable expérience culinaire magique et exceptionnelle dans le cadre majestueux du Château de La Hulpe. "Le repas est excellent et l'extérieur, la décoration, est superbe", apprécie un visiteur.

En plus du circuit à travers le parc et le repas à l'intérieur du château, les visiteurs peuvent profiter d'une grande patinoire de 200 m², accessible même sans ticket pour le reste de l'événement.

Pour retrouver toutes les informations, rendez-vous sur le site de Lanterna Magica RTL.