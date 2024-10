Michael Newman, acteur emblématique d'Alerte à Malibu, est décédé à 68 ans

L'acteur a joué dans 150 épisodes de la série entre 1989 et 2000, période durant laquelle il a également fait des apparitions dans des productions dérivées comme "Baywatch Nights" et le film "Baywatch: White Thunder at Glacier Bay". Outre son métier de maître-nageur et d'acteur, il menait en parallèle une carrière de pompier.

Un engagement contre la maladie de Parkinson

Diagnostiqué en 2006, Michael Newman a consacré les dernières années de sa vie à la collecte de fonds pour la Fondation Michael J. Fox, dédiée à la recherche contre la maladie de Parkinson. Malgré la maladie, il est resté actif et engagé dans cette cause, cherchant à sensibiliser le public et à soutenir les personnes touchées.

Son ami Matt Felker, qui a récemment réalisé la docu-série "After Baywatch: Moment in the Sun", lui a rendu un vibrant hommage sur Instagram : "J'ai perdu mon héros hier. Comme je le lui ai dit avant qu'il ne quitte cette Terre. Je te reverrai. Je te le promets".