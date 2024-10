Mourir une deuxième fois, est-ce possible? Valérie Perrin explore l'intrigue troublante dans son dernier roman "Tata"

Dans "Tata", Valérie Perrin explore un concept étrange et fascinant : "remourir". L'idée, qui semble avoir germé au fil du temps dans l'esprit de l'auteure, est au cœur du récit. "Je ne me souviens plus exactement quand j’ai eu cette idée, mais je sais qu'elle me hante depuis toujours", confie l'autrice.

Tout commence lorsqu'Agnès reçoit un coup de fil lui annonçant la mort de sa tante, décédée... trois ans plus tôt. Ce mystère plonge Agnès dans une quête vertigineuse de vérité : qui repose réellement dans la tombe de sa tante, et pourquoi lui a-t-on fait croire à sa mort ?