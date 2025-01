Nekfeu face à son ex-compagne: un procès sous haute tension

Entre accusations croisées et bataille judiciaire, le rappeur Nekfeu et son ex-compagne s’affrontent devant la justice. Le procès, tenu à huis clos, révèle une affaire complexe mêlant séparation douloureuse, non-représentation d’enfant et accusations de violences.

Ce mercredi 29 janvier, la 26ᵉ chambre du tribunal correctionnel de Paris était le théâtre d’un affrontement judiciaire très médiatisé. En cause, une plainte déposée par le rappeur Nekfeu, de son vrai nom Ken Samaras, contre son ex-compagne pour "non-représentation d’enfant". Mais ce qui aurait pu rester une affaire de droit de garde a pris une tournure bien plus explosive, l’ancienne compagne du rappeur l’accusant de violences conjugales et sexuelles.

Le procès s’est déroulé à huis clos, une décision prise pour préserver leur fils de trois ans des remous médiatiques et éviter que les audiences ne soient perturbées par les autres accusations en cours. Une décision d’abord soutenue par la défense de la jeune femme, avant un étonnant revirement. L’un de ses avocats, Me Florence Fekom, a soudainement demandé que le procès soit ouvert au public, contredisant son confrère Me William Bourdon, qui venait de plaider l’inverse.