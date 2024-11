New rules, One Kiss, Levitating: voici le secret du succès des plus grands tubes de Dua Lipa

L'une de ses créations les plus connues est "Levitating". Elle a passé 6 mois dans les top 10 du monde entier. Les paroles racontent l’histoire d’un amour tellement puissant que vous avez l’impression d’être en lévitation, de planer dans les airs.

Pourquoi cette chanson a-t-elle si bien fonctionné ? Parce qu'elle a parlé à plusieurs générations : les enfants l’ont beaucoup utilisée sur Tiktok et les parents ont apprécié son côté rétro.

Une sonorité disco

Pour recréer ce son typiquement disco, les producteurs ont utilisé son d'un vieux synthétiseur... qui a dû être commandé livré depuis Tokyo ! Les producteurs ont trouvé que ça donnait un certain cachet. Combiné à des effets sonores plus récents, à la Daft Punk, et vous obtenez un tube qui plaît à tout le monde.

Un hommage aux années 90

L’un des singles les plus vendus de l’année 2018 est "One kiss" avec le DJ Calvin Harris. Cette chanson est littéralement "faite maison" : Dua Lipa l’a enregistrée dans la maison-studio de Calvin Harris à Los Angeles, autour d’une tasse de thé.