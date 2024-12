"Nous sommes le deuxième couple le plus célèbre": les voix françaises des Simpson fêtent les 35 ans de la série

Depuis 35 ans, Les Simpson règnent sur le paysage télévisuel avec leur humour corrosif. Alors que la série animée fête son anniversaire, Philippe Peythieu et Véronique Augereau, les voix françaises d'Homer et Marge, reviennent sur cette aventure unique et sur les défis liés à l'avenir du doublage.

Diffusée pour la première fois aux États-Unis le 17 décembre 1989 avant d’arriver en France un an plus tard, Les Simpson comptent près de 800 épisodes. Pourtant, lors de ses débuts, personne n’aurait parié sur sa longévité. "Il n'y a que 13 épisodes pour la première saison. Les Américains devaient tester la série qui était à l'encontre de toutes les séries habituelles. (...) Les dessins étaient beaucoup plus grossiers que maintenant. C'était quand même pas très joli", se souvient Véronique Augereau, la voix de Marge Simpson. Philippe Peythieu, la voix d’Homer, ajoute : "On a pris conscience de l'intérêt que suscitait la série au bout de la troisième, quatrième saison.".

La complicité du couple, marié depuis 2001, a aussi contribué à leur notoriété. "Ça leur a plu qu'on soit aussi mari et femme dans la vie, c'était un argument marketing très fort (...) Le créateur des Simpson Matt Groening nous a dit "nous, on n'a pas arrêté de divorcer dans nos équipes et vous, vous êtes le deuxième couple le plus célèbre de l'histoire de l'animation après les comédiens américains qui prêtaient leur voix à Mickey et Minnie", confie Philippe Peythieu.