Nouvelle provocation: des images de Madonna et du pape enflamment la toile

La reine de la pop, Madonna, n’a jamais reculé devant la controverse, et ce week-end, elle l’a encore prouvé. À 65 ans, la star a partagé sur Instagram deux photos générées par l’intelligence artificielle où elle apparaît aux côtés du pape François. Sur ces clichés, le souverain pontife est montré dans une posture pour le moins... tactile. Les réactions ne se sont pas fait attendre.

Dans l’une des images, Madonna, vêtue d’un corset noir, semble éviter les gestes familiers du pape, qui apparaît plus proche d’elle qu’on ne l’aurait imaginé. En légende, l’artiste écrit : "Se diriger vers le week-end en mode… ", jouant une fois de plus sur son goût pour la provocation. Sur une autre publication, elle ajoute, non sans ironie : "Cela fait du bien d’être remarquée".

Ces montages, pourtant visiblement fictifs, n’ont pas été au goût de tout le monde. Les internautes se sont empressés de critiquer ce qu’ils considèrent comme un acte irrespectueux.