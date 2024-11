"C'était la meilleure décision à prendre": Madonna met fin à sa relation avec son petit ami de 28 ans, voici pourquoi

Une source a confié au Daily Mail que, malgré leurs efforts, Madonna et Akeem Morris ont réalisé qu'ils n'avaient que peu de points communs : "Ils venaient tous deux d’une époque différente. Quand ils ont eu fini de voyager à travers le monde, ils se sont rendu compte qu'ils n’avaient pas grand-chose en commun".

La séparation s'est toutefois faite à l'amiable, sans rancune entre eux. "C'était la meilleure décision à prendre", affirme la source, soulignant que chacun doit désormais suivre sa propre voie.

Madonna est connue pour ses relations avec des hommes plus jeunes, y compris Josh Popper, professeur de boxe, et d'autres partenaires tels que le mannequin brésilien Jesus Luz et le danseur français Brahim Zaibat. Cependant, cette nouvelle rupture montre que la différence d'âge reste un défi dans sa vie amoureuse.