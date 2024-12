Procès Rust annulé: Alec Baldwin définitivement hors de cause

La procureure renonce à l’appel

Kari Morrissey, la procureure en charge, avait initialement fait appel de cette annulation, estimant que les balles n’avaient aucune incidence sur l’enquête. Cependant, elle a récemment abandonné cette démarche, confirmant ainsi la fin des procédures judiciaires à l’encontre de Baldwin.

À lire aussi "Rust", film marqué par un drame avec Alec Baldwin, en première mondiale en Pologne

Alec Baldwin a toujours nié avoir appuyé sur la gâchette et affirmé qu’il avait été informé que l’arme était inoffensive. Cependant, Hannah Gutierrez-Reed, responsable de l’armement sur le plateau, a été reconnue coupable en avril dernier. Elle a écopé d’un an et demi de prison pour avoir chargé l’arme sans remarquer la présence de balles réelles parmi les munitions.