Séparation ou nouvelle chance ? Kanye West et Bianca Censori brouillent les pistes

Alors que des rumeurs annonçaient leur séparation imminente, Kanye West et Bianca Censori semblent finalement vouloir sauver leur mariage. Après une apparition controversée aux Grammy Awards et des tensions liées aux déclarations du rappeur, le couple a été aperçu main dans la main à Los Angeles.

Le mariage entre Kanye West et Bianca Censori, célébré en toute discrétion en décembre 2022, semblait toucher à sa fin. Selon TMZ , les deux époux avaient chacun consulté un avocat et annoncé leur séparation à leurs proches il y a plusieurs semaines. De son côté, le Daily Mail évoquait même un accord financier de 5 millions de dollars pour mettre un terme à leur union.

Mais ce sont surtout les propos polémiques du rappeur, notamment sur la vente de tee-shirts ornés de croix gammées, qui auraient poussé Bianca Censori à envisager le divorce. "Elle est soulagée. Elle a vécu une expérience formidable, elle a énormément contribué à son travail, ils ont voyagé partout dans le monde... Mais je pense que c’est la fin du cycle pour elle", confiait une source proche au sujet de la mannequin australienne.

Retour de flamme ?

Finalement, contre toute attente, Kanye West et Bianca Censori auraient décidé de se donner une seconde chance. D’après Page Six, le couple tenterait de "faire fonctionner à nouveau leur mariage". Ces derniers jours, ils ont été aperçus main dans la main à Los Angeles, notamment lors d’une avant-première et en pleine balade dans les rues de la ville.

Une issue qui semble ravir Kanye West, qui n’a jamais caché son idée très particulière du mariage. Sur X, il déclarait récemment : "J’ai une autorité sur mon épouse, notre mariage n’est pas une connerie féministe". Et face aux critiques, il ajoutait : "Elle est avec un milliardaire, pourquoi écouterait-elle l'une d'entre vous, bande de connes fauchées ?". Si leur relation reste imprévisible, une chose est sûre : le couple Kanye West et Bianca Censori n’a pas fini de faire parler de lui.