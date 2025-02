"Je voulais le faire depuis des années": Kanye West promeut un t-shirt... avec une croix gammée lors du Super Bowl

Autre sortie polémique : Kanye West a réagi à la présence d’Elon Musk lors de l’investiture de Donald Trump, où le patron de X a été accusé d’avoir adopté une gestuelle évoquant un salut nazi. "Elon a volé mon swag nazi à l’inauguration", a ironisé le rappeur, avant d’enchaîner avec ses propos élogieux sur Hitler.

Dimanche, Kanye West a de nouveau suscité la controverse en diffusant une publicité locale lors du Super Bowl pour promouvoir sa marque de vêtements Yeezy. Le spot, tourné à l’iPhone, le montre couché chez le dentiste : "J’ai dépensé tout l'argent de la pub pour me refaire les dents, alors j’ai dû filmer moi-même", plaisante-t-il.

I'm in Canada meaning I don't get the US ads during the SuperBowl.



No idea if Twitter is trolling or not but there's no way they aired a Kanye West commercial tonight.pic.twitter.com/QZrj00muvs