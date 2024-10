Star Academy: Maylis, seule candidate belge, éliminée dès le début de la saison

Originaire de Namur, Maylis était la seule candidate belge de cette saison de la Star Academy. Depuis le 12 octobre, la jeune chanteuse âgée de 23 ans avait rejoint les autres candidats au château de Dammarie-les-Lys.

"Quand on me l’a proposé, j’ai immédiatement accepté. Je ne pouvais pas refuser une si belle opportunité. Mon objectif est d’apprendre et de progresser autant que possible. J’ai envie de sortir de ma zone de confort et de me sentir plus à l’aise sur scène", a-t-elle confiée à nos confrères de Ciné Télé Revue.