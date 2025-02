Surprise pour les fans de la lionne du rock: une chanson inédite de Tina Turner vient de sortir

Un titre oublié de la lionne du rock vient d’être dévoilé. Enregistré en 1984 mais jamais publié, Hot for You Baby accompagne aujourd’hui la réédition de l’album Private Dancer.

Comment un tel morceau a-t-il pu rester dans l’ombre ? Tout simplement parce qu’il n’a pas été retenu pour l’album Private Dancer, sorti en 1984. Un choix étonnant quand on sait que cet album est l’un des plus emblématiques de la carrière de Tina Turner, avec plus de 10 millions d’exemplaires vendus et des titres cultes comme Private Dancer et surtout What’s Love Got to Do with It, son plus grand succès. Et pourtant, l’histoire de Hot for You Baby ne commence pas avec Tina…

Surprise pour les fans de la lionne du rock ! Une chanson inédite de Tina Turner, Hot for You Baby, vient d’être révélée au grand public. Enregistrée en 1984, cette pépite oubliée n’avait jamais vu le jour… jusqu’à aujourd’hui. Diffusée pour la première fois sur une radio britannique il y a quelques jours, elle fait déjà vibrer les amateurs de rock.

Une chanson qui a failli disparaître

Les vrais passionnés de musique le savent : cette chanson n’est pas totalement "inédite". Elle a été écrite à la fin des années 70 par un duo de compositeurs et enregistrée une première fois par John Paul Young, le chanteur du tube Love is in the Air. Malheureusement, cette version est passée quasi inaperçue… Et le titre n’a finalement pas été retenu non plus pour l’album de Tina Turner.

À cette époque, Tina est à un tournant de sa carrière. Fraîchement divorcée d’Ike Turner, elle tente de rebondir après plusieurs albums qui n’ont pas rencontré le succès escompté. Private Dancer est donc un album crucial, celui qui va la propulser à nouveau sous les projecteurs. Des choix drastiques ont dû être faits, et Hot for You Baby a été mis de côté. Jusqu’à aujourd’hui.

Un retour en force pour une réédition collector

Si ce titre inédit refait surface maintenant, c’est pour accompagner une réédition spéciale de Private Dancer, qui sortira le 21 mars prochain. Un événement majeur, puisqu’il s’agit du premier album posthume depuis le décès de Tina Turner, le 24 mai 2023.