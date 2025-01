"Tu étais mon plus grand champion": Céline Dion rend hommage à son mari neuf ans après sa disparition

Cela fait maintenant neuf ans que René Angélil a quitté ce monde, victime d’un cancer de la gorge. Ce mercredi 15 janvier, Céline Dion a une nouvelle fois honoré sa mémoire en publiant un message sur Instagram accompagné d'une photo de la chanteuse entourée de ses trois fils, René-Charles, âgé de 23 ans, et les jumeaux Eddy et Nelson, 14 ans.

Dans cette publication, Céline Dion a exprimé le vide laissé par l'absence de son mari et de son manager de toujours : "René, on ne peut pas croire que tu sois parti il y a déjà neuf ans. Pas un jour ne passe sans que nous ne sentions ta présence, RC, Eddy, Nelson et moi. Tu étais mon plus grand champion, mon partenaire, et celui qui voyait toujours le meilleur en moi. Je t’honore et tu me manques à jamais mon amour… On t’aime".