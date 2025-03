"Un ami incomparable et un grand artiste": Julien Lepers rend hommage à Herbert Léonard

L’annonce de la disparition d’Herbert Léonard a suscité une vive émotion dans le monde de la musique. Parmi les hommages, celui de Julien Lepers, compositeur du tube "Pour le plaisir", sorti en 1981. "C’était un mec très sympa, un ami incomparable et un grand artiste, un des tout meilleurs chanteurs français", a-t-il déclaré au Parisien.

Les deux hommes avaient noué une relation forte, marquée par des collaborations artistiques et des voyages aux quatre coins du monde. "On a enregistré à Los Angeles, à Hollywood, on a été au Japon pour le Festival Yamaha, on a été à Hawaï, Honolulu... J’en ai fait des trucs avec lui. Ce sera un manque immense", a-t-il ajouté.