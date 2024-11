"Une intrigue haletante": René Magritte au cœur d'une nouvelle série belge coproduite par RTL

Le tournage de This Is Not a Murder Mystery, une série mêlant enquête policière et surréalisme, vient de s’achever en Belgique. Produit par Panenka pour RTL Belgium, ce projet audacieux signé Hans Herbots promet une plongée intrigante dans l’univers du célèbre artiste belge, René Magritte.

La série, réalisée par Hans Herbots (Le Serpent, Paris Has Fallen) et écrite par Christophe Dirickx (Tabula Rasa) et Paul Baeten (Two Summers), est le fruit d'une coproduction ambitieuse avec des acteurs belges ainsi que de nombreux talents internationaux, portée par l’idée originale de Matthias Lebeer et Christophe Dirickx.

Nous sommes en 1936. René Magritte, jeune peintre émergent interprété par Pierre Gervais (Knokke Off, Into the Night), se rend au manoir de l’excentrique Lord James pour préparer une exposition. Parmi ses compagnons : Salvador Dalí, Man Ray et Lee Miller. Mais le séjour vire au drame lorsqu’un artiste est retrouvé mort. Scotland Yard débarque et bloque tout le monde sur place. Magritte, lui-même suspect, décide de mener l’enquête pour prouver son innocence.

Selon Eusebio Larrea, responsable du divertissement et de la coproduction et Georges Huercano, manager des coproductions à RTL, l'intrigue est "digne d’un très bon Agatha Christie". "L’histoire nous plonge en 1936, avec l’une des icônes belges Magritte au cœur d’une intrigue haletante. Dès la proposition de Kato Maes et Kristoffel Mertens de Panenka, nous avons très vite décidé de faire partie de l’aventure en tant que coproducteurs", expliquent-ils.

Kato Maes, productrice exécutive, souligne l'ambition du projet : "Nous avons fait de Magritte un personnage principal d’un polar international. Recréer le monde de 1936 avec des talents de premier ordre devant et derrière la caméra, issus de différents pays, a été un honneur et un plaisir immense. Ce projet ambitieux a vu le jour grâce à une collaboration unique avec dix diffuseurs européens, atteignant un public potentiel de 135 millions de spectateurs".

Le réalisateur Hans Herbots se montre enthousiaste quant à la richesse du projet : "René Magritte, les surréalistes, l’année 1936, un casting flamand et international exceptionnel, et un récit captivant : que demander de plus en tant que réalisateur ? Cette série réunit tout ce que j’ai aimé explorer dans mes projets précédents : le suspense, l’émotion, l’humour satirique et une esthétique visuelle forte. J’ai hâte de la partager avec les spectateurs l’année prochaine".

Une série belge à portée internationale

Coproduite par RTL Belgium, la VRT, et plusieurs partenaires européens, "This Is Not a Murder Mystery" bénéficie d’un soutien massif, notamment de Creative Europe MEDIA, Eurimages, la Région de Bruxelles-Capitale, et du Tax Shelter belge. Le tournage, réparti entre la Wallonie, la Flandre et l’Irlande, met en valeur le patrimoine belge tout en visant une audience mondiale grâce à STUDIOCANAL.

Retrouvez cette nouvelle série belge prochainement sur RTL tvi et RTL play !