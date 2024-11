Vies antérieures, karma et libre arbitre: Bernard Werber révèle les secrets de "la Valse des âmes"

Dans "La valse des âmes", Bernard Werber explore l’idée fascinante des vies antérieures, du karma et du libre arbitre. À travers l’histoire d’Eugénie, une héroïne en quête de son âme sœur, l’auteur nous invite à réfléchir sur nos choix et la répétition des erreurs à travers le temps.

Dans son nouveau roman, "La valse des âmes", Bernard Werber nous plonge dans une aventure où Eugénie, capable de se connecter à ses vies antérieures, cherche à retrouver l’amour perdu à travers les âges. "L’histoire d’amour est le moteur principal de ce livre", explique l’auteur, qui aborde également des thèmes plus profonds comme la répétition des événements historiques et l’influence du passé sur nos vies présentes.

Le rôle du libre arbitre dans nos vies

L’auteur insiste sur l’importance du libre arbitre dans nos vies. "Nous avons 50 % de libre arbitre, 25 % d’hérédité et 25 % de karma", explique-t-il. Cette répartition est au cœur de l’intrigue du livre, qui montre comment les choix personnels peuvent réécrire le cours de l’histoire. Werber défend l’idée que chaque individu, tout en étant influencé par son passé et sa famille, dispose de la liberté nécessaire pour changer sa trajectoire.

Au-delà de la thématique des vies antérieures, "La valse des âmes" est aussi une réflexion sur l’écriture et son pouvoir de transmission. Bernard Werber rappelle l’importance de préserver la mémoire à travers les livres. "nous avons l'histoire de ceux qui maîtrisaient le livre, d'où l'importance de maîtriser l'écriture et de conserver et de défendre le livre", affirme-t-il, soulignant que l’écriture permet de raconter l’histoire sous différentes perspectives et d’éviter la perte du savoir.

Un voyage vers soi

L’auteur partage également sa propre démarche spirituelle, notamment à travers la méditation et les régressions. "C’est du tourisme spirituel", dit-il en évoquant ses propres explorations intérieures. À travers ses spectacles, Bernard Werber permet au public de vivre une expérience immersive où méditation et exploration des vies antérieures se mêlent pour susciter une introspection profonde.

Bernard Werber ne se contente pas de transmettre ses idées à travers ses livres. Ses spectacles, comme celui prévu en janvier au Centre culturel d'Auderghem, offrent au public une expérience immersive. Combinant méditation guidée, exercices interactifs et récits de vies antérieures, ces événements permettent aux participants de vivre une véritable exploration intérieure et de mieux comprendre leur propre parcours.